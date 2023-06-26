روسكوسموس ووكالة الفضاء المصرية تناقشان آفاق التعاون في استكشاف الفضاء

أجرى وفد من روسكوسموس الروسية زيارة إلى مصر، شهدت مناقشات بين الجانبين حول التعاون الروسي المصري بشأن استكشاف الفضاء.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد بيان للسفارة الروسية في مصر، اليوم الأحد، “جرت مناقشات بين المدير العام لوكالة روسكوسموس الروسية يوري بوريسوف والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي حول المبادئ والأعراف اللازمة من الناحية العملية لتطوير التعاون الروسي المصري في مجال استكشاف الفضاء الخارجي وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية، وتطوير برنامج مأهول، وبنية تحتية فضائية أرضية”.

وأشار بوريسوف إلى أن، “لروسيا علاقات طويلة الأمد مع مصر ولديها إمكانات كبيرة للتنمية.

وأشار أيضًا إلى أنه في يوليو 2023، سيعقد المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي في سانت بطرسبرغ، حيث سيتم توقيع اتفاقية”.

وقال بوريسوف، “استعدادًا لهذا المنتدى، نقوم بجولة في البلدان الأفريقية واتفقنا مع من الوكالة المصرية على أننا سنعد اتفاقية شاملة تغطي مجموعة واسعة من التفاعلات الممكنة في صناعة الفضاء.”

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وبحسب السفارة، “يعد برنامج الفضاء المصري اليوم أحد المشاريع الطموحة لقيادة الجمهورية ويجب أن تكون نتيجته دورًا متزايدًا لمصر في البحث والابتكار”.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن نيتها إطلاق “لونا – 25″، في يوليو- أغسطس 2023؛ وستكون هذه المحطة أول مركبة فضائية روسية تطلق إلى القمر، منذ ما يقرب من 50 عاماً.