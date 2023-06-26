القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على التلغرام انه “تم رصد قصف من طرف التشكيلات المسلحة الأوكرانية على الاتجاهات التالية: 21:30 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم… 21:40 حي كوراخوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بيترفسكي): تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم”.