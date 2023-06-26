مسؤول: واشنطن خلقت بنفسها حالة من البحث عن بديل للدولار

قال المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لروسيا، لوكالة “سبوتنيك”، أليكسي موزين، إن الولايات المتحدة أوجدت وضعا تبحث فيه الدول في جميع أنحاء العالم عن بدائل للدولار الأمريكي.

وأضاف موزين “لقد خلق الأمريكيون أنفسهم وضعا بدأ فيه البحث عن بدائل للدولار بشكل حتمي. والآن نرى كيف يحدث ذلك”. وأشار المندوب الروسي إلى تزايد استخدام العملات الوطنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها اليوان الصيني. مسؤول روسي بصندوق النقد: استخدام الغرب التجارة والتمويل كسلاح يقسم الاقتصاد الدولي وقال موزين لسبوتنيك، “نرى أن الإيرانيين والبرازيليين والسعوديين يتحولون بالفعل إلى التجارة باليوان ليس فقط مع الصين، ولكن أيضًا مع دول طرف ثالث”.

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