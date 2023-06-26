وزيرا دفاع الكويت والعراق يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

أجرى الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، اتصالا هاتفيا مع ثابت العباسي، وزير الدفاع العراقي، يوم الأحد.

وخلال الاتصال، تم مناقشة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الأركان الكويتية.

كما أعرب الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره لنظيره العراقي على هذا الاتصال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط دولتي الكويت والعراق.

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