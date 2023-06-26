الدفاع: القوات الروسية تهاجم ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية شمال أرتيوموفسك

منعت القوات الروسية تقدم ثلاث مجموعات هجومية من القوات الأوكرانية شمال أرتيوموفسك (باخموت) وفرقتهم بقذائف الهاون، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك.
وقال المتحدث، “اكتشفت الوحدات الفرعية التابعة لمجموعة (يوغ) تقدم ثلاث مجموعات هجومية معادية في اتجاه بيرخيفكا، وأدت نيران الهاون إلى تفريق قوات العدو المتقدمة”.
وأضاف المتحدث، أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني توقفت أيضًا بالقرب من ست قرى أخرى.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بـ11 قذيفة خلال 10 دقائق
أمس, 23:36 GMT
كما استهدف الجيش الروسي المشاة الأوكرانيين باستخدام قاذفات اللهب سولنتسيبيك (الشمس الحارقة).
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