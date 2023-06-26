الدفاع: القوات الروسية تهاجم ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية شمال أرتيوموفسك

وقال المتحدث، “اكتشفت الوحدات الفرعية التابعة لمجموعة (يوغ) تقدم ثلاث مجموعات هجومية معادية في اتجاه بيرخيفكا، وأدت نيران الهاون إلى تفريق قوات العدو المتقدمة”.

وأضاف المتحدث، أن العمليات الهجومية للجيش الأوكراني توقفت أيضًا بالقرب من ست قرى أخرى.