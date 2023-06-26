إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي غرب جنين

تعرض العديد من الفلسطينيين لإصابات خلال المواجهات التي وقعت ليلة أمس بينهم وبين قوات الجيش الإسرائيلي في قرية رمانة، التي تقع غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع المواجهات، حيث استخدمت القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية.

نتج عن ذلك إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمُسيل للدموع.

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وأضافت الوكالة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت في وقت لاحق قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.