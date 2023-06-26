شويغو يتفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الغرب" في منطقة العملية العسكرية الخاصة… فيديو

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات مجموعة “الغرب” التابعة للقوات الروسية في منطقة العمليات الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات مجموعة الغرب للقوات”.

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كما أشارت إلى أنه في مركز القيادة، استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

وذكر تقرير الوزارة أن “وزير الدفاع الروسي عقد اجتماعا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد العدو في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة”.