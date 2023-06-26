نتنياهو: يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في الوقت ذاته على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق إعلام عبري رسمي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “كان” الرسمية، اليوم الاثنين، عن نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو: “نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها”.

ראש הממשלה נתניהו בדיון סגור: “אנחנו צריכים את הרשות הפלסטינית ויש לנו אינטרס שהיא תמשיך לעבוד. מוכנים לעזור לה כלכלית”. עוד אמר כי “יש לגדוע את השאיפה הפלסטינית למדינה”. לידיעה המלאה >>> https://t.co/uF79xfAkM5@ZeevKam#הבוקרהזה — כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2023

وبخصوص الطموحات الفلسطينية بدولة مستقلة، قال نتنياهو: “طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه”، وفق القناة الإسرائيلية.