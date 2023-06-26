الخارجية الروسية تستدعي سفيرة مولدوفا

صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا الاتحادية ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”: “تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي إلى وزارة الخارجية (الروسية)”.

ورجح المصدر أن يكون الاستدعاء قد جاء على خلفية أعمال مولدوفا المعادية لروسيا.

مولدوفا تضاعف عدد المشاريع الدفاعية مع الناتو

في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها “كاذبة”، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.