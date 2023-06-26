صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مستودعات ذخيرة المدفعية التي سلمها الغرب لنظام كييف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية شنت، مساء الأحد صباح الاثنين، هجوما صاروخيا على مستودعات الذخيرة الغربية المسلمة إلى نظام كييف، وأكدت تدمير جميع الأهداف المحددة.

وقالت الدفاع الروسية، إن “القوات المسلحة الروسية شنت الليلة ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر، ضد مستودعات ذخيرة المدفعية، بما في ذلك تلك التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من دول غربية”.

وأوضحت الدفاع الروسية أن “أهداف الضربة تحققت”، وأنه “تمت إصابة جميع الأهداف المحددة”.

وأردف البيان: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك”.

وعلى محور دونيتسك، في منطقة سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين للعدو بنجاح من خلال الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة التابعة لمجموعة قوات “الجنوبي”.

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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 195 جنديًا أوكرانيًا، وعربتي نقل جند، وست سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفعين أمريكيين من طراز “بالادين”.

وعلى محور كراسني ليمان، دمرت وحدات من مجموعة قوات “المركز” والضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لها وحدات من الألوية الميكانيكية 21 و 63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تحييد أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة ومدفعا من طراز “أكاتسيا” وآخر من طراز “دي- 30”.

كما دمرت القوات الروسية بضربات عالية الدقة مركزا للاتصالات والإشارة تابعا للواء 25 المحمول جوا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة إيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، عن “استهداف نقطة لإصلاح وترميم أسلحة المعدات العسكرية والخاصة بلواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوياكوفليفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه.