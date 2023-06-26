إعلام: البيت الأبيض يصف النتائج الأولى للهجوم المضاد الأوكراني بأنها واقعية

تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد “واقعية”، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب المنشور، أشار البيت الأبيض إلى أن كييف “متأخرة عن موعدها”.

كما أكدت صحيفة أمريكية أن الخسائر فادحة في المعدات الغربية الموجودة لدى القوات المسلحة الأوكرانية.

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وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يذكر اسمه: “المقاومة الشرسة أثرت على تسليح أوكرانيا. في مارس/ آذار، تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 113 مركبة برادلي القتالية، 17 منها على الأقل – أكثر من 15% – تضررت أو دمرت أثناء القتال”.

بدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/حزيران، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.

استخدمت كييف ألوية قتالية مسلحة بالمعدات الغربية دربها متخصصون في الناتو.