السفير الروسي الجديد لدى ليبيا يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي

قدم السفير الروسي الجديد في طرابلس، أيدار أغانين، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، بأن السفير الروسي في طرابلس، أيدار أغانين، قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وصرح السفير بعد ذلك، بأن التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل، مشيراً إلى أن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا.

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وقال السفير الروسي، لوكالة “سبوتنيك” في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام: “الآن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير. كما ترون، ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عملياً انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، حيث يتم تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار… فنعم، التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية”.

وأضاف أن السفارة الروسية تقوم بتنظيم عملها وتعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا، مشيرا إلى أن “الليبيين أيضاً مهتمون بالحوار معنا والاستماع إلى تقييماتنا ووجهة نظرنا”.