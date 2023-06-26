ألقت قوات أوكرانية أسلحتها واستسلمت بعد تقدم تشكيلات القوات الروسية المحمولة جوًا على محور كراسني ليمان.

توجهت مجموعات المظليين الهجومية إلى مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كريمينايا، بعد قصف مدفعي، حيث اقترب المظليون بشكل غير مُلاحظ من معقل المسلحين من عدة اتجاهات، وألقوا قنابل يدوية على نقطة المراقبة، وعلى الفور اقتحموا خنادق العدو.

وكان قد أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن القوات الروسية حسّنت مواقعها بشكل كبير على محور كراسني ليمان في الأيام الأخيرة.