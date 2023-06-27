"حزب الله" ينشر مشاهد إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية جنوبي لبنان… صور وفيديو

وقال “حزب الله”، في بيان له، إن “الطائرة المسيرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة”، مشيرًا إلى أن “المسيرة حلّقت على علو متوسط بمدى يصل إلى نحو 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون”، حسب قناة “الميادين”.