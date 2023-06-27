معلومات عن مروحية النقل العسكري الروسية "مي – 17 في – 5"

ما هي المواصفات الفنية للمروحية “مي – 17 في – 5″؟
أقصى وزن للإقلاع بكامل الحمولة والوقود: 13 طنا.
وزن الإقلاع في الوضع العادي: 11.1 طن.
أقصى حمولة: 4 أطنان.
أقصى سرعة: 250 كم/ ساعة.
السرعة بأقل معدل استهلاك للوقود: من 220 إلى 230 كم/ ساعة.
المدى بخزانات الوقود الرئيسية: 675 كم.
المدى بخزانات وقود إضافية: ألف و180 كم.
ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر.
الطاقم: 3 أفراد.
عدد المظليين الذين يمكن نقلهم داخل المقصورة: 36 جنديا.
ما هي المزايا العملياتية للمروحية “مي – 17 في – 5″؟
العمل في جميع الظروف الجغرافية والمناخية على مدار الساعة ليلا ونهارا.
التحليق على ارتفاعات كبيرة وفي ظروف الطقس الحار.
الجمع بين مهام النقل العسكري والمهام القتالية في وقت واحد.
القدرة على الهبوط في مواقع غير مهيأة ليلا حتى في ظروف الطقس السيء.
تزويدها بتدريع ثقيل لزيادة مستويات الحماية ضد أنواع مختلفة من الطلقات.
دقة عالية في تحديد الأهداف بفضل استخدامها نظام الملاحة بالأقمار الصناعية.
مستويات عالية من الأمان تمكنها من التحليق والهبوط بمحرك واحد.
يمكنها التحميل والتفريغ لما تحمله من عتاد عسكري أو قوات في وقت قياسي بفضل امتلاكها اثنين من الأبواب في الجانب والخلف.
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هل يتم تسليح “مي – 17 في – 5″؟
كما تمتلك “مي – 17” نظام تسليح هجومي يضم:
80 صاروخا غير موجه عيار 80 مم.
مدافع رشاشة خارجية عيار 23 مم بـ 250 طلقة لكل منها.
أسلحة أخرى بأعيرة نارية أخف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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