مقاتلتا "سو 27" تعترضان ثلاث طائرات بريطانية فوق البحر الأسود… فيديو

اعترضت مقاتلتا “سوخوي – 27” فوق البحر الأسود طائرة مخصصة للحرب الإلكترونية ومقاتلتي “تايفون” تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها: “في 26 يونيو 2023، رصدت وسائط التحكم بالأجواء الروسية على مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود روسيا”.

وأضاف البيان: “لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلتي “سو 27″ من قوات الدفاع الجوي في الخدمة في الهواء”.

حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات وحرب إلكترونية من طراز “RC-135″، ومقاتلتان من طائرات سلاح الجو الملكي من طراز “تايفون” متعددة المهام.

وأردف البيان: “مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية”.

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عادت الطائرات الروسية أدراجها بسلام إلى قاعدتها الجوية مانعة أي انتهاك لحدود روسيا.