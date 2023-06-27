متحدث باسم العملية السياسية في السودان يحذر من تحول القتال إلى "حرب عابرة للحدود"

حذر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، اليوم الاثنين، من “تحول القتال الدائر في بلاده إلى حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية”.

وقال يوسف، عبر حسابه على “تويتر”، إن “هذه حرب لا منتصر فيها، ومآلاتها واضحة للعيان، وهي إمكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقَبَلية”، محذرا من أن “المقبل أسوأ، وهو نُذُر تحولها لحرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية، ويصبح جميع أهل السودان بلا قدرة على إيقافها، وتصبح السيادة والقرار الوطني أثرًا بعد عين”.

وشدد على أن “المَخرج الوحيد للأزمة هو التوصل إلى حل سياسي سلمي شامل”، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا المَخرج يضيق يوما بعد يوم.

ودعا باسم العملية السياسية في السودان، إلى “معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت لفشل الدولة السودانية، بل قرب انهيارها، وعلى رأسها الوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة وصراعات السلطة، ويتفرغ لمهام حماية حدود البلاد وأمنها”.

قلناها قبل اندلاع الحرب، وكررناها عند اندلاع شرارتها الأولى. هذه حرب لا منتصر فيها، ومآلاتها واضحة للعيان وهي امكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقبلية “#الجنينة، #كتم، #طويلة، #زالنجي“، واحتمالية أن تقوي نزعات تفتيت كيان وحدة الدولة “غرب #دارفور جنوب #كردفان“، والقادم أسوأ وهو… — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) June 26, 2023

وأعلنت منظمة “إيغاد”، الثلاثاء الماضي، أن “وزراء خارجية الآلية الرباعية اتفقوا على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجها لوجه، واعتماد نهج تدريجي لحل النزاع”.

وأوضح بيان المنظمة أن “لجنة وزراء خارجية المجموعة الرباعية للهيئة، والمكونة من وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، “اتفقوا خلال اجتماعها الافتراضي، على إطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام وانتقال السلطة سلميًا في السودان، والتنسيق والتعاون الوثيق مع الأحزاب السودانية والجهات المعنية، وضمان قيادة سودانية لعملية السلام”.

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لكن وزارة الخارجية السودانية عبرت عن عدم ترحيبها لدعوة وزير الخارجية الكيني لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد الاجتماع، مؤكدة اعتراض حكومة السودان على عقد هذا الاجتماع، وأنه غير معني بمخرجاته.