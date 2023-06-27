الرئيس الإماراتي يؤكد دعمه لتحركات القيادة الروسية

ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن دعمه الكامل لتحركات القيادة الروسية في أحداث 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال الكرملين في بيان: “بمبادرة من الجانب الإماراتي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد آل نهيان، الذي كان مهتمًا بالاستماع إلى تقييمات للوضع في روسيا فيما يتعلق بمحاولة التمرد في 24 يونيو”.

وبعد تلقيه معلومات وافية، أعلن الزعيم الإماراتي دعمه الكامل لتصرفات القيادة الروسية.

وأردف البيان: “كما نوقشت بعض قضايا الساعة لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات في 16 يونيو في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي”.

هنأ فلاديمير بوتين محمد بن زايد آل نهيان وجميع الإمارات بعيد الأضحى المقبل.

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وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدّث هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد دعم الدوحة للقيادة الروسية.