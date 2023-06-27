بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية… صور

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون”.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، إن “بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون، ويشارك في الاجتماع المدعي العام كراسنوف، ووزير الداخلية كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، ورئيس الحرس الوطني زولوتوف، ومدير خدمة الحماية الفيدرالية كوتشنيف، ورئيس لجنة التحقيق باستريكين، ورئيس إدارة الكرملين فاينو”.

وشكر بوتين القادة وقوات الأمن على العمل المنجز، وعرض تحليلا للوضع الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع (أحداث التمرد).

وأعلن بوتين، اليوم الاثنين، في خطاب متلفز، أن “التمرد المسلح كان سيتم قمعه على أية حال”.

وقال بوتين: “منذ بداية الأحداث، تم اتخاذ القرارات الأكثر ضرورة على الفور لتحييد التهديد الذي نشأ، لحماية النظام الدستوري وحياة وأمن مواطنينا، كان يمكن قمع التمرد المسلح بأية حال”.

المتمردون والنازيون الجدد في كييف وداعموهم الغربيون أرادوا أن يقتل الجنود الروس بعضهم بعضًا.