بوتين: التضامن المدني أظهر أن محاولات إثارة الاضطرابات في روسيا محكوم عليها بالفشل

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متوجهًا إلى المواطنين الروس: “شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم”. وأضاف: “لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل”. بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية… صور وشدد: “أكرر أنه ظهر أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة التنفيذية والتشريعية على جميع المستويات”.

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