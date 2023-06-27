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بوتين: التضامن المدني أظهر أن محاولات إثارة الاضطرابات في روسيا محكوم عليها بالفشل

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب متوجهًا إلى المواطنين الروس: “شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم”.
وأضاف: “لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل”.
بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية… صور
أمس, 20:37 GMT
وشدد: “أكرر أنه ظهر أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة التنفيذية والتشريعية على جميع المستويات”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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