حميدتي: نعلن هدنة من طرف واحد في يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، هدنة من طرف واحد غدا وبعد غد (يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى)، لوقف القتال مع الجيش السوداني خلال تلك الفترة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال دقلو، في تسجيل صوتي بثته قناة “العربية” السعودية “نعلن عن هدنة من طرف واحد ليوم الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى”.

وأضاف “الحرب فرضت علينا وليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد”. مشددا “مستعدون لتوفير الحماية والمساعدة للشعب السوداني”.

ونوه دقلو “شكلنا لجنة خاصة لمعاقبة من ارتكب مخالفات ضد المواطنين”.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف لإطلاق النار دون التقيد به.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.