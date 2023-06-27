الخارجية الروسية والسفير الأرميني يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ

ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، والسفير الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان ناقشا الوضع حول ناغورني قره باغ.

وقارن الجانبان الملاحظات المتعلقة بالمسائل العاجلة المدرجة في جدول الأعمال الثنائي، وتطورات الوضع في ممر لاتشين وحول ناغورني قره باغ بشكل عام، وفقا للبيان.

نهاية مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء ثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الوضع في ناغورني قره باغ يتطور نحو تسوية.

وقال بوتين: “بشكل عام، في رأيي، وبغض النظر عن أي صعوبات ومشكلات بالرغم من أنها كافية، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية، أحد هذه المجالات هو العمل في مجال توصيلات النقل”.

بوتين: الوضع في قره باغ يتطور نحو “التسوية”

اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ في سبتمبر/أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.

وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.