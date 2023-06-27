البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى واشنطن.

واشنطن – سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية بين بايدن وميلوني، إن “الرئيس بايدن دعا رئيسة الوزراء ميلوني لزيارة البيت الأبيض في يوليو

وذكر المكتب الصحفي أيضاً، أن بايدن وميلوني ناقشا خلال الاتصال الوضع في أوكرانيا وقمة الناتو المقبلة.