اندلاع حريق هائل داخل أحد الأبراج السكنية في عجمان الإماراتية.. فيديو

تعرض أحد الأبراج السكنية الشاهقة في مدينة عجمان في الإمارات العربية المتحدة لحريق هائل في ساعات متأخرة من مساء الاثنين.

استجابت فرق الإطفاء والإنقاذ على الفور للحادثة، حيث توجهوا إلى موقع الحريق لاحتوائه ومنع امتداده إلى الأبراج المجاورة.

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن سبب الحريق، ولم يتم تحديد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عنه.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، الذي امتد لجميع طوابق المبنى وتسبب في خسائر جسيمة.