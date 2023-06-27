البعثة الروسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة

أعلنت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، في اجتماع للجنة العلاقات من قبل الدولة المضيفة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس يعملون في البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا: “تشير المعلومات المحدثة التي قدمناها إلى أن الولايات المتحدة تواصل عن قصد تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة”.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من ذلك، حيث الأجهزة الأمنية الأمريكية تمارس الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس.

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