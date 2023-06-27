الدفاع الروسية: مقاتلات "سو- 34" تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “على محور كراسني ليمان، قامت مقاتلات “سو-34” القاذفة من تجمع قوات “سنتر” بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو”.