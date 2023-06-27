الدفاع الروسية: مقاتلات "سو- 34" تدمر مركز قيادة ونقطة انتشار أوكرانية على محور كراسني ليمان

صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات “سنتر” (المركز ) الروسية، ألكسندر سافتشوك، بأن مقاتلات “سو-34” القاذفة الروسية التابعة للتجمع دمرت مركز تحكم وقيادة وموقع انتشار مؤقت للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “على محور كراسني ليمان، قامت مقاتلات “سو-34” القاذفة من تجمع قوات “سنتر” بتوجيه ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مركز قيادة العدو ومعقله ونقطة انتشار مؤقتة للعدو”.
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أمس, 12:02 GMT
وأضاف رئيس المركز الصحفي أن أطقم المقاتلات وطيران الجيش التابعة لتجمع قوات “سنتر” شنت ضربات صاروخية على أكثر من 10 مناطق تمركزت فيها القوة البشرية ومعدات القصف للقوات الأوكرانية.
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