محمد بن سلمان يتحدث عن "نيوم": نصنع حضارة جديدة للغد… فيديو

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تسعى من خلال مشروع “ذا لاين” الضخم في مدينة “نيوم”، إلى “صناعة الحضارة الجديدة للغد وتشجيع الدول الأخرى للقيام بأشياء مماثلة لصالح الكوكب”.

وقال بن سلمان، في لقاء تلفزيوني، إن “المشروع يجني المال، ويستوعب الطلب المتوقع في المملكة، ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش”، مضيفا أن “أي مدينة جيدة تحتاج إلى بنائها من الصفر، جميع المدن القائمة اليوم قامت على مدن قديمة”.

وتابع: “كل يوم في نيوم سيجعلك تشعر بالحماس للذهاب إلى العمل و الاستمتاع”، مردفا: “أعدكم بأن نيوم ستكون شيئا جديدا ومبدعا ولكن ما هي؟ فهو من غير المعروف و سوف نرى ذلك”، على حد قوله.

سمو #ولي_العهد يتحدث عن مشروع #ذا_لاين في نيوم الذي يُنفذ اليوم وفق الخطط المعتمدة له، والذي سيكون بعد اكتماله أعجوبة هندسية ومعمارية متفردة بكل تفاصيلها ومعاييرها pic.twitter.com/RELyFRPvRz — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 26, 2023

وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال حديثه التلفزيوني عن المشروع الأول من نوعه في العالم، على أن النتيجة النهائية للمشروع ستكون خلّاقة وجديدة.

ورداً على المشككين حول إنجاز الممكلة العربية السعودية مشاريعها الضخمة، قال ولي العهد: “دعهم يتحدثون ونحن سنستمر في إثبات أنهم على خطأ”.

وكان ولي العهد السعودي، أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عن “تصاميم مدينة “ذا لاين”، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة”.

وقال بن سلمان: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.

وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع “نيوم” نحو 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

محمد بن سلمان يفتتح مدينة “ذا لاين” المليونية بطول 170 كم ضمن “نيوم”… صور وفيديو

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدأت شركة “نيوم” أعمالها في مقرها الجديد شمال غربي السعودية، حيث يعمل فيه أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.