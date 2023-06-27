خامنئي يوجه نداء إلى الحجاج في السعودية

وجّه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى الحجاج في الممكلة العربية السعودية.

وقال خامنئي إن “الوحدة والروحانية هما الركيزتان الأساسيتان لخطاب الحج”، مؤكدًا قدرة الحج على أن “يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية”.

وشدد على ضرورة أن “يحدد رواد السياسة والثقافة في البلدان الإسلامية المكانة الجديرة بالأمة الإسلامية من خلال وحدتهم”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وبدأت قوافل الحجاج، في وقت سابق اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات. وواكبت قوافل الحجاج إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

مجتمع وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ “سبوتنيك” دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج

كما وفرت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج في مختلف أنحاء المشعر، الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاجون إليه.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة نبي الإسلام.

تصويت… هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟