محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري في البلاد.

وقال الكرملين إنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.

وذكر بيان الكرملين أنه “فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو، أعرب محمد بن سلمان عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم”.

وخلال المحادثة، تطرق الطرفان أيضًا إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.

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