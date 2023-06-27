سلفا كير يتواصل مع طرفي الصراع في السودان لإنهاء الحرب

جدد رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، “التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان”.

وقال توت جلواك، مستشار رئيس جنوب السودان، إن “رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويتواصل مع قادة الطرفين المتحاربين لإنهاء الصراع من خلال الحوار”، حسب صحيفة “التغيير” السودانية.

وأوضحت الصحيفة أن “كير التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بجوبا”، مشيرةً إلى أن الأخير قدم تقريرا حول آخر تطورات الوضع في السودان، وزياراته مؤخرا للدول المجاورة التي تأثرت بالأزمة السودانية.

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وكان وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، أعرب عن “قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان”، بعدما دخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثالث دون أي حل يذكر.

وقال دينق داو، في تصريحات له، إن “اللقاء بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة لذلك”، مؤكدا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى السلام.

وكانت منظمة “إيغاد” قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن “وزراء خارجية الآلية الرباعية اتفقوا على إعطاء الأولوية لتحقيق اجتماع طرفي الصراع في السودان وجها لوجه، واعتماد نهج تدريجي لحل النزاع”.

وأوضح بيان المنظمة أن “لجنة وزراء خارجية المجموعة الرباعية للهيئة، والمكونة من وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، اتفقوا خلال اجتماعها الافتراضي، على إطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق السلام وانتقال السلطة سلميًا في السودان، والتنسيق والتعاون الوثيق مع الأحزاب السودانية والجهات المعنية، وضمان قيادة سودانية لعملية السلام”.

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لكن وزارة الخارجية السودانية عبرت عن عدم ترحيبها لدعوة وزير الخارجية الكيني وزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد الاجتماع، مؤكدةً اعتراض حكومة السودان على عقد هذا الاجتماع، وأنها غير معنية بمخرجاته.