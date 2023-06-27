قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية… فيديو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.