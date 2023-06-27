قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية على اتجاه كراسني ليمان.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلل القناصون إلى منطقة المهام القتالية لقمع مصادر إطلاق النار وأطقم المدافع الرشاشة.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم القناصون بتغطية رفاق السلاح بسرّية أثناء تنفيذ المهام للاستيلاء على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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