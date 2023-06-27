القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية من أسطول المحيط الهادئ وهي تدمر قافلة من المعدات العسكرية الأوكرانية.

وبحسب الدفاع الروسية، تمكن جنود من اللواء البحري 40 لأسطول المحيط الهادئ من إيقاف قافلة من المعدات العسكرية الأجنبية للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، انفجار سيارة “أوشكوش” الأمريكية المدرعة التي قادت القافلة بواسطة لغم، وسقوط معدات العدو في الفخ وهروب العديد من الجنود الأوكرانيين.

وأشارت الدفاع إلى أنه تم تفجير جزء من القافلة بواسطة لغم “تي إم” مع صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية… فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيانها أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.