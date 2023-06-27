قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا.

قارن الصحفي مسار الصراع بلعبة شطرنج، حيث تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا حقا.

وقال نيكسون على قناته في “يوتيوب”: “بجدية، أي حركتين ستضعك في وضع “كش ملك”. اقلب الطاولة، وأعد للرجل جميع قطعه، وخذ قطعك، أو ابدأ لعبة جديدة، أو تفشل. ربما لا يمكنك التغلب على هذا الرجل في لعبة الشطرنج، ابحث عن شخص آخر”.

وأضاف: “مارس بعض التمارين، افعل شيئًا آخر، لقد انتهت اللعبة”.

ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه في إضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.

الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة

وأفاد نيكسون بأن “الروس لديهم جيش راسخ ومدرب على العمل بالمعدات المناسبة. أنها تدمج المعدات التي تم اختيارها للعمل الذي يقومون به. تم إنشاؤه وتصميمه لما يريدون القيام به، كلهم مستعدون، والجميع على استعداد للقتال”.

وأضاف: “تجمعون الرجال الأوكرانيين من الحانات في منتصف الليل، ورميهم في مؤخرة الشاحنة، ونقلهم عبر الحدود إلى بولندا وتدريبهم لبضعة أشهر، ثم رميهم مرة أخرى في منتصف حقل ألغام ملعون ونتوقع نوعا من النجاح؟ بجدية؟”.

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