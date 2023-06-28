صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر… فيديو

وقعت حادثة مرعبة في مدينة كراسنودار الروسية، حيث ضربت صاعقة قوية رجلًا كان في مزرعة للخضار.

وفقًا للإدارة، كان أحد سكان سيمفيروبول البالغ من العمر 49 عامًا، أثناء هطول المطر، في “مزرعة لينين” للخضار.

وأضافت الإدارة: “أصابت الصاعقة الرجل في رأسه. الضحية توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه”. يُذكر أنه جاء إلى كراسنودار لشراء الفواكه والخضروات”.

وفي سياق مماثل، وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.