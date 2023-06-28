روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا بصاروخ واحد… فيديو

ذكرت وكالة “روس كوسموس” الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية “Meteor-M” رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار.

وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ “سويوز” الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: “يوم الثلاثاء 27 يونيو، في الساعة 14:34 بتوقيت موسكو، تم إطلاق صاروخ “سويوز-2.1 بي” من مطار فوستوشني الفضائي، وحمل 43 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، بما في ذلك القمر الصناعي الروسي الجديد “سويوز-2.1 بي”، ونجحت الأقمار الصناعية في الانفصال عن المرحلة الثالثة للصاروخ”.

صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر… فيديو