الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لسورية وشعبها بالخير والازدهار”.