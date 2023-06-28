أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"

صرّح رئيس مكتب فلاديمر زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز “إف-16” من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.

وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: “أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات “إف-16” في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.

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أرسلت روسيا مذكرة إلى دول “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.