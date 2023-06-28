وزير الدفاع الإسرائيلي: أحبطنا مخططا لغسيل الأموال من "حزب الله" وإيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي أحبط مخططا لغسيل الأموال من “حزب الله” اللبناني وإيران.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف”، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات غالانت جاءت في كلمة له خلال المؤتمر الثالث للعملات المشفرة، الذي استضافه مقر وزارة الأمن لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

גלנט חושף: סוכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראניhttps://t.co/Ykb9JyYO8Y pic.twitter.com/6CGTR3quQM — 🇮🇱💙 MivzakLive News – חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 27, 2023

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن “بلاده أحبطت خطة غسيل أموال لحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي عملت باستخدام العملات الرقمية للحرس الثوري وصادرت ملايين الدولارات لمنظمات متطرفة”.

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وأشار غالانت إلى أن إسرائيل تواجه منذ نشأتها تهديدات أمنية معقدة، وأنه بمرور الوقت تتغير التهديدات وتتطور، وأن تل أبيب تواجه بلا هوادة “الإرهابيين” ورعاة الإرهاب.

ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن بلاده نجحت في تطوير قدرات جديدة نجحت في تنفيذ عملية واسعة النطاق وغير مسبوقة، كان الهدف منها هزيمة محور ما أسماه بـ”تمويل التطرف باستخدام العملات الرقمية”.