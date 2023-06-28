السويد تناقش انضمامها لـ"الناتو" مع فنلندا وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل

قال الأمين عام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن اجتماعا رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية السويد في “الناتو” سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال في مؤتمر صحفي: “هناك أمل في اتخاذ قرار إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس. اتفقنا على عقد اجتماع لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل”.

وأضاف ستولتنبرغ: “في رأيي السويد قد أوفت بالفعل بجميع الشروط التي قدمتها تركيا لها للتصديق على قرار الانضمام إلى الناتو”.

وتابع: “الوقت قد حان للتصديق عليها”.

بلينكن يرجح انضمام السويد للناتو قريبا

وبحسب ستولتنبرغ، سيحضر الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات ومستشارو الأمن القومي.

تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.

في قمة مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.

وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.