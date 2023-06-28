لوكاشينكو: مينسك ستحدد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على الجمهورية.

مينسك – سبوتنيك. ونقلت وكالة “بيلتا” عن لوكاشينكو قوله: “غوليفيتش (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية) موجود هنا، تم تكليفه ووزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام هذه الأسلحة (النووية التكتيكية)، وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم”.

وأضاف: “نفترض، فقط نفترض، يمكننا استخدامها (الأسلحة النووية التكتيكية) بالاتفاق مع روسيا. إليكم هذه الحجج الواهية: إنهم يستخدموننا وما إلى ذلك – هذا كله هراء. هذا ليس ممكنا ولا يمكن أن يكون. هذا سلاحنا، وسنستخدمه (إذا لزم الأمر)”.

لوكاشينكو: إذا انهارت روسيا نموت جميعا

وأشار لوكاشينكو إلى أنه أصر على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا “حتى لا يقترب أحد إلى هنا”.