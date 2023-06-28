القوات الأوكرانية تطلق 24 قذيفة عيار 155 ملم على دونيتسك

أطلقت القوات الأوكرانية 24 قذيفة من عيار الناتو (155 ملم)، خلال 55 دقيقة على مناطق كويبيشيفسكي، كيفسكي، وكيروفسكي في مدينة دونيتسك، وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان لممثلية جمهورية دونيتسك، نُشر على قناة “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية (في الساعة 22:30) في اتجاه قرية نيتيلوفو – مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، 6 قذائف من عيار 155 ملم أطلقت على قرية نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، وأطلقت 7 قذائف من عيار 155 ملم، 23:10 – قرية كوراخوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة كيروف)، وأطلقت 5 قذائف مع عيار 155 ملم”.

وفي وقت لاحق، ذكرت البعثة أنه في الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية 6 قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.

ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر البعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز “بي زد إتش 2000″، ومدافع “كراب” البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز “سيزار”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).