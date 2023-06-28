السكون يخيم على الأسواق التجارية ليلة عيد الأضحى في لبنان… فيديو

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من ساحة النور إلى ساحة التل والسوق العريض مرورا بسوق البزركان وبركة الملاحة، المتاجر شبه خالية وكل تاجر ينتظر الفرج، أحدهم يقضي وقته بتصفح بعض مقاطع الفيديو على أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وآخر يدخن النرجيلة أمام متجره، والجميع يتلفت يمينا ويسارا لعل الفرج يأتي.

يقول علي الترك لـ”سبوتنيك”، وهو بائع حلويات، إنه “بشكل عام انخفض البيع بنسبة 90% عن السنوات الماضية، والبضائع ارتفعت أسعارها بعد رفع الجمرك وتدهور سعر صرف الدولار، الغلاء أثر على الناس وعلى الحركة الاقتصادية والبيع والشراء، وعلى صعيد الحلويات في السابق كان الزبون يشتري ما بين 4 و5 كيلو واليوم أصبح يشتري 500 غرام و200 غرام، وكان السوق في السنوات الماضية يمتلئ بالآلاف، أما اليوم كل نصف ساعة تمر مجموعة من الناس”.

وقال جلال مبسوط، وهو مالك أحد متاجر الزينة والهدايا، إن “هذا أول عيد يمر علينا بهذا الضعف في البيع، وأصبحنا نلمس الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الناس، ومتجري يحتوي على 5000 قطعة مختلفة من الزينة والهدايا ومن يتواجد الآن داخل المتجر هم الموظفين فقط”.

وأضاف: “طبعا يوجد حركة للناس ولكن ضعيفة جدا، بمعدل شخص واحد كل ربع ساعة، في حين أن المتجر كان يمتلئ بالمتسوقين في السنوات الماضية والناس كانت تنتظر على الباب للدخول، ولا نملك الآن إلا الصبر نحن والناس لأنه بعد الضيق فرج”.

أما سمير المختار، وهو مالك أحد متاجر بيع الألبسة، يقول إن “ما أثر على حركة الأسواق هذا العام هو تأخر تحويل الرواتب للموظفين، في حين أن الرواتب كانت تصرف قبل عدة أيام من العيد وهذا ما أثر على إقبال الناس، وسبب آخر هو صيام يوم عرفة ونتأمل إقبال بعد المغرب، ولكن بشكل عام الأسواق ضعيفة ونسبة الغلاء مرتفعة مقابل رواتب زهيدة”.

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