بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة

واشنطن – سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، “ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه “مشاكل هائلة”… مضيفًا أنه لن يخوض في التفاصيل”.