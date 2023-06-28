بايدن: لدى الصين مشاكل هائلة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الصين لديها “مشاكل هائلة”، دون أن يخوض في التفاصيل، ذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الصحفيين في البيت الأبيض.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت مجموعة الصحفيين مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن، في حملة لجمع التبرعات للحملة الانتخابية، “ثم انتقل بايدن بعد ذلك للتحدث عن الصين، وقال إن البلد لديه “مشاكل هائلة”… مضيفًا أنه لن يخوض في التفاصيل”.
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أمس, 00:50 GMT
الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند حديثه عن مشاكل الصين في وقت سابق، كان يقصد الصعوبات ذات الطبيعة الاقتصادية.
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