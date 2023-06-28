زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل بريموري شرقي روسيا

فلاديفوستوك – سبوتنيك. وقال المتحدث لـ”سبوتنيك”: “زلزال وقع في (الساعة 9:38 /2:38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل، على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا”.