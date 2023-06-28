زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل بريموري شرقي روسيا

وقع زلزال غير محسوس بقوة 6 درجات قبالة ساحل بريموري شرقي روسيا، وفقا لتصريح ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، التابع لخدمة الإنذار من تسونامي الروسية لوكالة “سبوتنيك”.
فلاديفوستوك – سبوتنيك. وقال المتحدث لـ”سبوتنيك”: “زلزال وقع في (الساعة 9:38 /2:38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل، على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا”.
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وأشار ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، إلى أنه لم يتبعها زلازل أخرى (ارتدادية).
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