إعلام: مقتل نحو 30 عسكريا من بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون وسط البلاد

قتل ما لا يقل عن 31 عسكريا من بوركينا فاسو وثلاثة من أعضاء التشكيلات شبه العسكرية المساعدة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، في هجوم شنه مسلحون وسط البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية إن “الجماعات الإرهابية هاجمت قرية نواكا في المنطقة الشمالية الوسطى، واستهدفت بالأساس (فصيل) ” في دي بي” (المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن)… للأسف، سجلنا عشرات القتلى من الجنود والمتطوعين”.

أعلنت سلطات بوركينا فاسو، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الجهاديين المتطرفين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.

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