قطر تؤكد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر، اللواء الدكتور ناصر الهاجري، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة في نيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب.