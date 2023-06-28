أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية خفضت من نشاطها العسكري على محاور القتال في لوغانسك.

وقال الخبير العسكري لوكالة “سبوتنيك”: “على خط التماس، حدث أخيرًا انخفاض في نشاط العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفت ماروتشكو إلى أن ذلك يعود بسبب أكيد إلى الخسائر المتتالية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن استنفاد القدرة الهجومية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية على محور لوغانسك

وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة “أخمات”، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.