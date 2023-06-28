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الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى… فيديو

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بدأ الحجاج، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى.

وتوجه الحجاج صباح اليوم، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).
ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص.
ونشرت قناة “الإخبارية السعودية”، مقاطع مصورة للحجاج وهم يرمون الجمرات وسط انسيابية في التنقل، دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.
وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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