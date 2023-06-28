الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى… فيديو

بدأ الحجاج، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى.

وتوجه الحجاج صباح اليوم، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص.

ونشرت قناة “الإخبارية السعودية”، مقاطع مصورة للحجاج وهم يرمون الجمرات وسط انسيابية في التنقل، دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

فيديو | “مشاهد إنسانية تتكرر في كل عام أبطالها رجال الأمن” رجل أمن يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة عبر مراسل #الإخبارية خالد الربعي pic.twitter.com/PDvhwZeQD2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023