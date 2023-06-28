أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما صاروخيا على مدينة ميليتوبول ولا إصابات

أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.
وجاء في بيان جهاز العمليات: “ليلًا حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه”.
ووفقًا للمعلومات المحدثة، فإن نظام الدفاع الجوي عمل بنجاح، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه
06:20 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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