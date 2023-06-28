القوات الأوكرانية تخسر مدرعات ثقيلة خلال محاولة هجوم فاشل في زابوروجيه

حصري

وقال روغوف لوكالة “سبوتنيك”: “في وقت مبكر من صباح اليوم، شنت القوات الأوكرانية هجوما في اتجاه فاسيليفسكي، واستطاعت القوات الروسية صد الهجوم، وتكبد العدو خسائر، وتم تدمير الدبابات الأوكرانية وعربات المشاة القتالية”.

وبحسب قوله، واجهت المجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مقاومة شديدة وتكبدت خسائر، بما في ذلك في العربات المدرعة والدبابات، وبعد ذلك أجبروا على التراجع إلى مواقعهم الأصلية.

وشدد روغوف على أن “قواتنا سيطرت على جميع مواقعه، وتم تدمير ما لا يقل عن ثلاث دبابات وثلاث عربات قتال مشاة معادية. وتم صد هجوم العدو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه

يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كييف فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بدء ما يسمى بـ”الهجوم المضاد”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

أقرا أيضا: مستشار في البنتاغون يكشف عن “خطوة جديدة غير مسبوقة” يتخذها بوتين